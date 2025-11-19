Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции





Во вторник Палата представителей Конгресса США почти единогласно (427 голосов "за" и лишь один "против") проголосовала за обнародование файлов, относящихся к делу сексуального хищника и педофила, финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна. В 2019 году Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, но его тень над ведущими политическими фигурами Америки, в том числе и над президентом Дональдом Трампом, будет нависать еще долго.

В тот же день конгрессмены отправили одобренный билль в Сенат, и там его моментально утвердили, не потребовалось даже поименного голосования. Вероятно, сейчас законопроект уже на столе Трампа, и он, как и обещал, быстро подпишет его.

В этой саге об Эпштейне самое любопытное – разворот самого Трампа на 180 градусов. В течение нескольких месяцев он прессинговал республиканцев в Конгрессе, чтобы те не смели поднимать вопрос о публикации файлов. Одного из них, самого ретивого, он пригласил в секретную Ситуационную комнату Белого дома, куда были приглашены также генпрокурор и глава ФБР.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net