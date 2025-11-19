Колонка написана для Haqqin.az, переклад з дозволу редакції





У вівторок Палата представників Конгресу США майже одностайно (427 голосів "за" і лише один "проти") проголосувала за оприлюднення файлів, що стосуються справи сексуального хижака й педофіла, мільярдера-фінансиста Джеффрі Епштейна. У 2019 році Епштейн покінчив життя самогубством у тюремній камері, але його тінь над провідними політичними діячами Америки, включно з президентом Дональдом Трампом, ще довго нависатиме.

Того самого дня конгресмени відправили схвалений законопроєкт до Сенату, де його миттєво затвердили, навіть без поіменного голосування. Ймовірно, зараз законопроєкт вже на столі у Трампа, і він, як і обіцяв, швидко його підпише.

Найцікавіше в цій сазі про Епштейна – це розворот самого Трампа на 180 градусів. Протягом кількох місяців він тиснув на республіканців у Конгресі, щоб ті не наважувалися порушувати питання про публікацію файлів. Одного з них, найзавзятішого, він запросив до секретної Ситуаційної кімнати Білого дому, куди також були запрошені генеральний прокурор і голова ФБР.

