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Семилетний приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул стал новым наглядным свидетельством утраты Кремлем влияния на постсоветском пространстве и готовностью вчерашних добрых партнеров России демонстративно ликвидировать рычаги российского влияния. Москве машут ручкой.

Пока рано говорить, что Евгении Гуцул предстоит провести семь лет за решеткой: в конце концов, еще не сказал своего слова Апелляционный суд. Да и нельзя исключать, что Москва предпримет какие-то усилия, чтобы вытащить ее из Молдовы, чтобы не создавать прецедента, когда пророссийский политик оказывается в тюрьме, а "большой брат" не смог защитить своего человека.

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