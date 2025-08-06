Колонка написана для Haqqin.az, передрук з відома і дозволу редакції

Семирічний вирок голові Гагаузії Євгенії Гуцул став новим наочним свідченням втрати Кремлем впливу на пострадянському просторі та готовністю вчорашніх добрих партнерів Росії демонстративно ліквідувати важелі російського впливу. Москві махають ручкою.

Поки що рано говорити, що Євгенії Гуцул доведеться провести сім років за ґратами: зрештою, ще не сказав свого слова Апеляційний суд. Та й не можна виключати, що Москва докладе якихось зусиль, щоб витягнути її з Молдови, щоб не створювати прецеденту, коли проросійський політик опиняється у в'язниці, а "великий брат" не зміг захистити свою людину.

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