Кризис в Эфиопии: Украине стоит за ним следить. Он затрагивает интересы многих стран

В Эфиопии идут боевые действия. С обоих сторон выступают легальные силовые структуры – армия Эфиопии воюет против вооруженных сил провинции Тыграи (один из девяти регионов Эфиопии, ранее известный как Регион 1. – Ред.). Формально обе стороны выступают за единство страны. И, в качестве последнего штриха, стоит упомянуть, что приказ на начало боевых действий и использование авиации на территории собственного государства отдал лауреат Нобелевской премии мира – премьер-министр Абий Ахмед Али.

Это событие достаточно быстро вошло в топ упоминаемых мировой прессой кризисов. В Беларуси и Украине информации по этой войне практически нет. А зря, поскольку события в Эфиопии напрямую затрагивают интересы большинства глобальных игроков.

Какие предпосылки конфликта, почему он важен для супердержав, какое влияние может оказать и, естественно, могут ли Беларусь и (или) Украина начать свою игру в регионе.

Временные отметки:

00:51 Формальный повод войны – местные выборы, атака военных баз, откуда в провинции Тыграи своя армия? Лауреат Нобелевской премии мира и премьер Эфиопии Абий Ахмед Али отдает приказ бомбить свою территорию.

02:14 Дамба (ГЭС) на Ниле и потенциальный конфликт Эфиопии и Египта. Дональд Трамп и слова "дамбу могут взорвать"

04:15 "Демократическая революция", реформы. Абий Ахмед Али, парламентские коалиции, Фронт Национального освобождения Тыграи (НФОТ). Как увеличить фракцию в парламенте и потерять власть?

08:33 НФОТ в оппозиции. Политика и коррупционные скандалы. Удивительные совпадения политики и конфликта вокруг корпорации METEC.

10:40 Как работал баланс интересов этно-политических группировок в Эфиопии? Реформы привлекли деньги, по породили конфликты между регионами. Конфликты в регионе Оромо.

14:00 Почему это важно. Читаем англоязычную прессу и смотрим на карту. Джибути (государство в Восточной Африке, в районе Африканского рога. – Ред.), как место базирования военных различных государств. Как база США может соседствовать с базой КНР? Эритрея, как источник "африканских беженцев" в Европу.

15:52 Роль Эфиопии как участника миротворческих миссий в регионе. Судан, Сомали, пиратство.

17:09 Залежи нефти в Красном море – взрывоопасная точка, которая милитаризируется. Чьи интересы столкнулись в борьбе за нефть. Региональный рынок вооружений, возможный интерес к поставкам из Беларуси и Украины.

19:01 Египет как заинтересованная сторона. С одной стороны в Эфиопии и Судане. С другой – участие в Ливийском конфликте.

19:40 Эфиопия стала раздражителем для глобальных игроков. Столкновение интересов США, ЕС и Китая.

20:30 Что с этим делать? Выводы для постсоветских государств и, в частности элит в Украине и Беларуси.

Видеоколонка записана в соавторстве с Илией Кусой, экспертом по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

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