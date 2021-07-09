Лукашенко продолжает давить оппозиционные издания. Ему нужна дезорганизация информполя

В Беларуси пришли в СМИ Наша Нива и как минимум еще два мощных региональных издания – "Брестская газета" и "Intex Press".

Странный, на первый взгляд, накат. Сегодня сложно "закрыть" онлайн-ресурс – тот восстановится буквально через несколько недель и с нового адреса восстановит свою аудиторию.

Нелогично. Но, если подумать, может быть дело как раз в этих "нескольких неделях" или "месяцах"?

Давайте сопоставим.

1. Проект Конституции будет представлен в начале августа. По крайней мере называются даты, когда его "просмотрит" Александр Лукашенко.

2. Вчерашнее появление Романа Протасевича (оппозиционный блогер, который был захвачен режимом Лукашенко в конце мая. – Ред.), активность в провластных пабликах, зазывание журналистов "на работу".

Очень может быть, что окружению Лукашенко необходима дезорганизация информационного поля в ближайшее время. Время на презентацию Конституции. И время на раскрутку новых информационных ресурсов. На первый взгляд, даже не совсем провластных – с такой себе "разрешенной толикой оппозиционности".

Цель – "взять болото", о ядре протестных настроений никто не думает.

Судите сами – ядро протестных настроений найдет (именно что найдет, ища специально) старые-новые ресурсы. "Болото" перейдет на то, что легче найти, на то, что на поверхности. То есть и на новые, запущенные властью.

Для чего?

Референдум по Конституции нужен власти как способ обновления легитимности. Электоральная кампания с заведомо позитивным для Лукашенко результатом. Новая конституция – "царь батюшка даровал немножко свободы". Старая – "народ любит Лукашенко".

В этой связке громкий шум "неподконтрольных голосов" не нужен.

Ну и, наконец, не стоит сбрасывать со счетов фактор России. Ускорение (на месяц) с Конституцией опосредованно говорит о давлении из Москвы. Кремль, вначале "проглотив" неясную перспективу изменений власти "уже в 2022" постепенно наращивает давление, сужая поле маневра, выставляя даты как внутри беларусских так и внешних процессов.

Осень будет богатой на события и информационные поводы.

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