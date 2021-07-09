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Лукашенко продолжает давить оппозиционные издания. Ему нужна дезорганизация информполя

Цей матеріал також доступний українською
Лукашенко продолжает давить оппозиционные издания. Ему нужна дезорганизация информполя

эксперт UIF (Ukrainian Institute for the Future)
09.07.2021, 08:02

В Беларуси заблокировали сайт оппозиционного издания Наша Нива. Зачем они это делают, ведь издание восстановит работу буквально через несколько недель

В Беларуси пришли в СМИ Наша Нива и как минимум еще два мощных региональных издания – "Брестская газета" и "Intex Press". 

Странный, на первый взгляд, накат. Сегодня сложно "закрыть" онлайн-ресурс – тот восстановится буквально через несколько недель и с нового адреса восстановит свою аудиторию.

Нелогично. Но, если подумать, может быть дело как раз в этих "нескольких неделях" или "месяцах"?

Давайте сопоставим.

1. Проект Конституции будет представлен в начале августа. По крайней мере называются даты, когда его "просмотрит" Александр Лукашенко.

2. Вчерашнее появление Романа Протасевича (оппозиционный блогер, который был захвачен режимом Лукашенко в конце мая. – Ред.), активность в провластных пабликах, зазывание журналистов "на работу".

Очень может быть, что окружению Лукашенко необходима дезорганизация информационного поля в ближайшее время. Время на презентацию Конституции. И время на раскрутку новых информационных ресурсов. На первый взгляд, даже не совсем провластных – с такой себе "разрешенной толикой оппозиционности".

Цель – "взять болото", о ядре протестных настроений никто не думает. 

Судите сами – ядро протестных настроений найдет (именно что найдет, ища специально) старые-новые ресурсы. "Болото" перейдет на то, что легче найти, на то, что на поверхности. То есть и на новые, запущенные властью.

Для чего? 

Референдум по Конституции нужен власти как способ обновления легитимности. Электоральная кампания с заведомо позитивным для Лукашенко результатом. Новая конституция – "царь батюшка даровал немножко свободы". Старая – "народ любит Лукашенко".

В этой связке громкий шум "неподконтрольных голосов" не нужен. 

Ну и, наконец, не стоит сбрасывать со счетов фактор России. Ускорение (на месяц) с Конституцией опосредованно говорит о давлении из Москвы. Кремль, вначале "проглотив" неясную перспективу изменений власти "уже в 2022" постепенно наращивает давление, сужая поле маневра, выставляя даты как внутри беларусских так и внешних процессов.

Осень будет богатой на события и информационные поводы.

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беларусь александр лукашенко оппозиция наша нива роман протасевич
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