Лула против Трампа: Бразилия защищает принципы демократии от нападок США
НЬЮ-ЙОРК – На протяжении десятилетий Соединенные Штаты были поборниками демократии, верховенства права и прав человека. Конечно, существовали вопиющие расхождения между риторикой и реальностью: во время холодной войны США свергли демократически избранные правительства в Греции, Иране, Чили и других странах ради победы над коммунизмом. Внутри США шла борьба за гражданские права афроамериканцев спустя столетие после отмены рабства. Совсем недавно Верховный суд США действовал агрессивно, чтобы ограничить усилия, направленные на исправление последствий долгой истории расовой дискриминации.
Но если раньше США часто не выполняли на практике то, что проповедовали, то теперь они не делают ни того, ни другого. Президент Дональд Трамп и Республиканская партия позаботились об этом.
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