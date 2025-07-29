НЬЮ-ЙОРК – Протягом десятиліть Сполучені Штати були поборниками демократії, верховенства права та прав людини. Звичайно, існували кричущі розбіжності між риторикою і реальністю: під час холодної війни США повалили демократично обрані уряди в Греції, Ірані, Чилі та інших країнах заради перемоги над комунізмом. Усередині США йшла боротьба за громадянські права афроамериканців через століття після скасування рабства. Зовсім недавно Верховний суд США діяв агресивно, щоб обмежити зусилля, спрямовані на виправлення наслідків довгої історії расової дискримінації.

Але якщо раніше США часто не виконували на практиці те, що проповідували, то тепер вони не роблять ні того, ні іншого. Президент Дональд Трамп і Республіканська партія подбали про це.

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