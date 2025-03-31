Румунський "Месія з TikTok" пішов, але його прихильники залишаються.

У країні зміцнюються праві політики напередодні повторних президентських виборів, попри наявність численних доказів російської підривної діяльності, що триває.

Ім'я Келіна Джорджеску не було відомим, коли він несподівано виграв перший тур президентських виборів Румунії в листопаді. Але на піку своєї кампанії він став надзвичайно популярним у соціальних мережах і потрапив у дев'ятку трендів TikTok у світі. Ця всесвітня присутність, яка привела до прізвиська Месія з TikTok, частково пояснює, як російське втручання допомогло йому перейти з одноцифрових рейтингів до отримання 23% голосів.

Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" і запропонував, щоб Бухарест повернув етнічні румунські території. Риторика колишнього кандидата в президенти відлунює російську ревізіоністську логіку повномасштабного вторгнення в Україну.

Розсекречені розвідувальні дані показують, що його кампанія координувалася через Telegram та інші соціальні медіаакаунти з 5000 агентами, розкиданими у всьому світі, які витратили щонайменше $850 000. Це було схоже на кампанію в соціальних мережах, яку використовували перед вторгненням Росії в Україну, повідомило румунське внутрішнє розвідувальне агентство SRI.

Кампанія тривала роками — перші акаунти зареєстровані ще у 2016 році. Врешті-решт було використано десятки тисяч акаунтів для поширення дезінформації, що перейшло в активну фазу за два-три тижні до виборів. Кампанія складалася з трьох етапів: по-перше, її керівники будували інфраструктуру; по-друге, готували цілі (визначали мікросегменти та створювали неполітичні сторінки для залучення читачів). Нарешті, вони створювали "ідеального" президента, випускаючи сотні професійних відео для кожного сегмента з відповідними повідомленнями.