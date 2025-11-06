ПЕКИН – По словам президента США Дональда Трампа, его недавняя встреча с лидером Китая Си Цзиньпином – первая за время его второго срока – была "удивительной". Хотя Трамп вел предвыборную кампанию, обещая потеснить крупнейшего геополитического конкурента Америки, но этого не произошло.

Зато ведущие китайские ученые и отставные военные лидеры, с которыми я разговаривал в Пекине на этой неделе, соглашаются, что международная стратегия Си Цзиньпина была оправдана и что все более расколотый многополярный мир работает в пользу Китая.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net