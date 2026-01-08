Колонка написана для Haqqin.az, переклад із відома і дозволу редакції

Цілком очевидно, що з військового погляду спеціальна операція, проведена у Венесуелі американськими спецслужбами, була воістину бездоганною і безпрецедентною. Заява Трампа про те, що жодна інша країна у світі не здатна провести подібну операцію, в цьому випадку має під собою всі підстави.

Але навіть настільки професійне викрадення Ніколаса Мадуро зовсім не означає, що венесуельський диктатор проведе залишок життя в американській в'язниці.

У Сполучених Штатах, попри трампізм, що процвітає, все ще продовжує діяти незалежна судова система, а це означає, що обвинувачення зобов'язане довести в суді обґрунтованість усіх пунктів, висунутих проти Мадуро. Інакше суд буде змушений його звільнити.

