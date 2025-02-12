Если европейцы хотят повлиять на подход Трампа к войне в Украине, им следует действовать быстро и помнить следующее:

Во-первых, на кону стоит очень многое. Победа России увеличила бы риск более широкой войны в Европе и, вероятно, стимулировала бы авторитарные государства в других частях мира, включая Китай, Иран и Северную Корею. Это серьезно подорвало бы доверие к НАТО и ослабило бы единство трансатлантического сообщества.

Во-вторых, Украина истощена под натиском российского наступления, а Путина до сих пор не убедили, что у Запада есть воля остановить его агрессию. Президент России, похоже, настроен продолжать полномасштабное вторжение, воспринимая призывы трансатлантического сообщества к прекращению огня, переговорам и компромиссам как признаки слабости Запада, а, возможно, и растущего отчаяния.

В-третьих, Трамп и его главные советники неоднократно заявляли, что вторжение России в Украину — это в большей степени европейская проблема, чем американская. Более того, Трамп до сих пор не уверен, что европейские союзники США действительно готовы решительно противостоять Путину. Он не будет поддерживать Украину больше, чем этого захочет сама Европа.