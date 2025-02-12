Настав зручний момент для розгортання європейських військ в Україні. Час діяти
Якщо європейці хочуть вплинути на підхід Трампа до війни в Україні, їм слід діяти швидко та пам’ятати про таке:
По-перше, на кону стоїть дуже багато. Перемога Росії збільшила б ризик ширшої війни в Європі та, ймовірно, заохотила б авторитарні держави в інших частинах світу, зокрема Китай, Іран і Північну Корею. Це серйозно підірвало б довіру до НАТО та послабило єдність трансатлантичної спільноти.
По-друге, Україна виснажується під натиском російського наступу, а Путіна досі не переконали, що Захід має волю зупинити його агресію. Президент Росії, схоже, налаштований продовжувати повномасштабне вторгнення, сприймаючи заклики з боку трансатлантичної спільноти до припинення вогню, переговорів і компромісу як ознаки слабкості Заходу, а то й дедалі більшої розпачливості.
По-третє, Трамп і його головні радники неодноразово заявляли, що вторгнення Росії в Україну є більшою мірою європейською проблемою, ніж американською. Щобільше, Трамп досі не переконаний, що європейські союзники США справді готові рішуче протистояти Путіну. Він не підтримуватиме Україну більше, ніж цього захоче сама Європа.
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