Обсуждение создания армии ЕС следует рассматривать не только в контексте текущей геополитической ситуации, но и с учетом прошлых инвестиций и запланированных мер по укреплению обороны Латвии. Латвия является членом как НАТО, так и ЕС, и, участвуя в обеих организациях, мы стремимся сбалансировать ресурсы, учитывая, что вооруженные силы действуют как "единый комплект сил". Мы должны обеспечить эффективность и избежать дублирования.

Основой нашей безопасности является коллективная оборона НАТО, поэтому внедрение стратегии наступательной обороны НАТО в Латвии уже реализуется через увеличенное присутствие НАТО в странах Балтии и Польше, выполняя функции армии Европейского Союза.

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