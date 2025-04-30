Щодо нових безпекових альянсів у Європі, то обговорення створення армії ЄС слід розглядати не тільки в контексті поточної геополітичної ситуації, а й з огляду на минулі інвестиції та заплановані заходи для зміцнення оборони Латвії.

Латвія є членом як НАТО, так і ЄС, і, беручи участь в обох організаціях, ми прагнемо збалансувати ресурси, враховуючи, що збройні сили діють як "єдиний комплект сил". Ми повинні забезпечити ефективність і уникати дублювання.

Нашою безпековою основою є колективна оборона НАТО, тому впровадження стратегії наступальної оборони НАТО в Латвії вже реалізується через збільшену військову присутність НАТО у Балтійських країнах і Польщі, виконуючи функції армії Європейського Союзу.