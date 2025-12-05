Украинский вопрос теперь читается через китайский фокус. Нравится нам это или нет — это факт

США обнародовали обновлённую стратегию национальной безопасности. Интересный документ для анализа. Многие его ждали, но мало кто действительно будет читать. Зря. Потому что там подробно расписано, куда Соединённые Штаты будут двигаться в первую очередь.

Первое. Вашингтон возвращается к очень простому принципу — "Американский интерес (Америка) превыше всего". Никакой романтики про "общие ценности", максимум прагматизма. Если кому-то это кажется слишком строгим в мире тотального хаоса, поздравляю, вы не читали предыдущие стратегии.

Второе. Россия официально определена как угроза не Украине, а евроатлантическому порядку. То есть разговоры про "перезагрузку" или "стратегическую стабильность" — это больше про намерения отдельных людей в окружении Трампа, чем про общее видение официальных институтов. В документе прямо написано — ограничивать, сдерживать, лишать инструментов влияния.

Третье. На первом месте теперь Китай. Всё остальное — производное. И здесь главный вывод для нас в том, что война в Европе не должна отвлекать США от концентрации на Китае. А это значит, что Вашингтон будет искать не идеальные решения для Украины, а рабочие. Те, которые не создают "разрыва шаблона" в их глобальной игре.

Что это означает для Украины?

Во-первых, мы важны. Но не в центре внимания. Америка хочет предсказуемости на европейском фронте. Это не про мир "на условиях агрессора", но и не про бесконечное раскачивание. Им нужен стабильный формат, который не высасывает ресурсы.

Во-вторых, украинский вопрос теперь читается через китайский фокус. Нравится нам это или нет — это факт. Любой новый формат переговоров, гарантий или соглашений будут оценивать по критерию: "Не ослабляет ли это США в противостоянии с Китаем?"

В-третьих, гарантии безопасности — это уже не красивые слова. Это про ограничение российской способности воевать. То есть ставка делается на сдерживание, а не на возвращение мира в состояние 1991 года.

В-четвёртых, Украина должна демонстрировать субъектность, а не ждать спасения. Стратегия США очень прозрачно говорит, что будут поддерживать тех, кто не создаёт хаос у себя дома. Тех, кто показывает, что может держать линию — и на фронте, и в политике (привет внутренней политической повестке дня).

А теперь не о тексте стратегии, а о логике.

Американцы инвестируют туда, где есть шанс на результат. Украина должна быть не "это сложный кейс, но мы держимся", а "это проект, который работает даже в войне".

В мире сегодня выигрывают те, кто способен быть предсказуемым. И новая стратегия США просто подсказывает то, что мы и так знаем. Что лучшие гарантии безопасности — это наша собственная дееспособность (военная, экономическая, политическая). А уже потом — документы, декларации и дипломатические форматы.

