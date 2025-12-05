США обнародовали обновлённую стратегию национальной безопасности. Интересный документ для анализа. Многие его ждали, но мало кто действительно будет читать. Зря. Потому что там подробно расписано, куда Соединённые Штаты будут двигаться в первую очередь.

Первое. Вашингтон возвращается к очень простому принципу — "Американский интерес (Америка) превыше всего". Никакой романтики про "общие ценности", максимум прагматизма. Если кому-то это кажется слишком строгим в мире тотального хаоса, поздравляю, вы не читали предыдущие стратегии.

Второе. Россия официально определена как угроза не Украине, а евроатлантическому порядку. То есть разговоры про "перезагрузку" или "стратегическую стабильность" — это больше про намерения отдельных людей в окружении Трампа, чем про общее видение официальных институтов. В документе прямо написано — ограничивать, сдерживать, лишать инструментов влияния.

Третье. На первом месте теперь Китай. Всё остальное — производное. И здесь главный вывод для нас в том, что война в Европе не должна отвлекать США от концентрации на Китае. А это значит, что Вашингтон будет искать не идеальные решения для Украины, а рабочие. Те, которые не создают "разрыва шаблона" в их глобальной игре.

Что это означает для Украины?

Во-первых, мы важны. Но не в центре внимания. Америка хочет предсказуемости на европейском фронте. Это не про мир "на условиях агрессора", но и не про бесконечное раскачивание. Им нужен стабильный формат, который не высасывает ресурсы.

Во-вторых, украинский вопрос теперь читается через китайский фокус. Нравится нам это или нет — это факт. Любой новый формат переговоров, гарантий или соглашений будут оценивать по критерию: "Не ослабляет ли это США в противостоянии с Китаем?"

В-третьих, гарантии безопасности — это уже не красивые слова. Это про ограничение российской способности воевать. То есть ставка делается на сдерживание, а не на возвращение мира в состояние 1991 года.

В-четвёртых, Украина должна демонстрировать субъектность, а не ждать спасения. Стратегия США очень прозрачно говорит, что будут поддерживать тех, кто не создаёт хаос у себя дома. Тех, кто показывает, что может держать линию — и на фронте, и в политике (привет внутренней политической повестке дня).

А теперь не о тексте стратегии, а о логике.

Американцы инвестируют туда, где есть шанс на результат. Украина должна быть не "это сложный кейс, но мы держимся", а "это проект, который работает даже в войне".

В мире сегодня выигрывают те, кто способен быть предсказуемым. И новая стратегия США просто подсказывает то, что мы и так знаем. Что лучшие гарантии безопасности — это наша собственная дееспособность (военная, экономическая, политическая). А уже потом — документы, декларации и дипломатические форматы.

