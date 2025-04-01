Если есть что-то, что я понял за более чем три десятилетия наблюдений и репортажей о конфликтах, так это то, что даже когда все тревожные признаки очевидны, почти никто не верит, что война случится, пока она не начинается.

Будь то врождённый человеческий оптимизм, нежелание сталкиваться с неприятными фактами или просто логика, которая здесь не работает — "зачем им это делать? Это же не в их интересах" — мы снова и снова ошибаемся.

В Сараево в 1992 году, даже когда напряжённость достигла пика, сербская семья решила устроить свадьбу 1 марта. Лишь когда отца жениха застрелил снайпер, они были вынуждены признать суровую реальность: страна находилась в состоянии войны.

В Киеве, накануне вторжения, я говорил со многими украинцами, которые уверяли, что Россия никогда не нападёт. Они верили, что Путин просто блефует.

И дело не только в обычных людях. Я видел, как война снова и снова застает врасплох политиков, армии и особенно комментаторов.

Западные эксперты массово отвергали возможность вторжения Путина в Украину даже в феврале 2022 года. Однажды мне позвонили из одного британского издания и уверенно заявили, что войны не будет. Когда я не согласился, меня попросили быть наготове, чтобы в случае вторжения написать для них материал. "На всякий случай", — сказали они.

И вот сейчас это повторяется снова.