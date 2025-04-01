Якщо є щось, що я зрозумів за більш ніж три десятиліття спостережень і репортажів про конфлікти, то це те, що навіть коли всі тривожні ознаки очевидні, майже ніхто не вірить, що війна станеться, поки вона не починається.

Чи це вроджений людський оптимізм, небажання стикатися з неприємними фактами, чи просто логіка, яка тут не працює — "навіщо їм це робити? Це ж не в їхніх інтересах" — ми знову і знову помиляємося.

У Сараєві 1992 року, навіть коли напруженість сягнула піка, сербська родина вирішила влаштувати весілля 1 березня. Лише коли батька нареченого застрелив снайпер, вони змушені були визнати похмуру реальність: країна перебувала у стані війни.

У Києві, напередодні війни, я говорив з багатьма українцями, які запевняли, що Росія ніколи не нападе. Вони вірили, що Путін просто блефує.

І справа не лише в пересічних людях. Я бачив, як війна раз по раз застає зненацька політиків, армії та особливо коментаторів.

Західні експерти масово відкидали можливість вторгнення Путіна в Україну навіть у лютому 2022 року. Якось мені зателефонували з одного британського видання й запевнили, що війни не буде. Коли я не погодився, мене попросили бути напоготові, щоб у разі вторгнення написати для них матеріал. "Про всяк випадок", – сказали вони.

І ось зараз це повторюється знову.