Новые санкции ЕС против Беларуси: логика и интересы

Опубликован предварительный перечень фигурантов третьего пакета санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Формально – это санкции против режима, где, с одной стороны, есть физические лица, вовлеченные в процесс принятия решений. С другой, юридические лица, обеспечивающие доходы ближнего окружения Александра Лукашенко, либо производящие продукцию, которую используют для подавления протестов.

По списку физических лиц вопросов не возникло. Можно было больший список. По списку юридических лиц не так гладко. С одной стороны "УД президента", Дана Холдинг, Белтехэкспорт – логично.

А вот 140 ремонтный завод, АГАТ – системы управления, МЗКТ и частично даже Синезис – это "выстрел в ногу" системе национальной безопасности страны.

Почему? По пунктам.

140 завод – включили в список потому, что силовики (в первую очередь армейский спецназ) используют бронемашину Кайман. Это же изделие с 2019 года продается на рынках Африки, конкурируя, среди прочего, с российскими производителями и с программами продажи старой техники стран ЕС.

Суть в том, что Кайман – это беларусский легкий броневик. Машин такого класса и качества в беларусской армии не было. Альтернатива для своего перевооружения – китайская или российская техника. Нет своего – есть чужое.

АГАТ- системы управления занимались и занимаются импортозамещением систем управления войсками (АСУ для ПВО, подразделений разведки с БПЛА, системами связи и управления тактического уровня) роботами для разминирования. Это своя элементная база и своя связь. Нету своего – есть российская элементная база и российские изделия в системе управления войск. Да, один из заводов холдинга произвел злополучные Барьеры. Но Барьер – система пассивного сдерживания.

Логично было бы увидеть в санкционном списке, например, "Департамент исполнения наказаний МВД" – это, фактически, коммерческая структура. Именно ДИН производит дубинки, щиты, оборудование. А заодно хорошую мебель, и текстиль, которые очень дешево продаются европейским компаниям. Или еще один вопрос – кто производит автозаки? МАЗ. Но МАЗ – это проекты ЕБРР и покупка огромный партий двигателей Daimler...

МЗКТ – тут без комментариев.

И, наконец, система распознавания лиц KIPOD от Синезис. Такие системы разрабатываются и активно внедряются по всему миру. KIPOD со своими решениями – один из лидеров в данной нише. Тут вопрос не только в использовании в Беларуси, но и в продаже в третьи страны. Нет беларусского поставщика – есть заказы местным.

Для санкций было бы основание, если бы специалисты Синезиса в ручном режиме работали с системой. Но нет – они продали продукт. Такой же (точнее хуже), как покупает полиция Германии, Франции, Британии, Израиля. Странно.

В то же время, в списке нет Гродненской табачной фабрики, контрабанда которой дает деньги окружению Лукашенко. Нет авиакомпании Ruby Star, которая возит, в том числе, оружие (неизвестного происхождения) в интересах участников конфликта. Нет финансовых компаний-прокладок. Странно.

С другой стороны, по 140-му заводу, Агату и МЗКТ российская группа Ростех и ее дочерняя компания Оборонпром аплодируют стоя. Можно ожидать скорого начала переговоров о приходе "российского инвестора". И послать такого подальше сейчас будет очень и очень сложно.

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