Новый фронт: кому нужна Новая Кавказская война. Рассмотрим мотивацию сторон

Между Азербайджаном и Арменией очередное обострение. Азербайджанские войска нанесли артиллерийские удары по пяти местам дислокации и складам БК армянских войск. На армянской территории (не "спорной", а именно армянской). Ради справедливости стоит отметить, что Азербайджан заявлял об артиллерийских и минометных обстрелах своих позиций 6, 7, 9 и 10 сентября.

Однако, ключевой вопрос "каких позиций". Потому что чуть ранее, 26 августа, Азербайджан взял под контроль город Ланчин и соответственно Ланчинский коридор. Зона теоретически должна была оставаться под контролем "миротворцев РФ", но те вывели значительную часть контингента. Оставшиеся не создавали препятствий действиям азербайджанских властей. Более того, 25-го вечером российские СМИ заявили, что, дескать, РФ сама "передала" Ланчин Азербайджану.

Но Коридор – это не только город, это полоска земли вокруг дорог, где сейчас Азербайджан пытается разместить войска, Армения – сохранить часть позиций своих ВС и комбатантов НКР. Столкновения более чем вероятны.

Но обстреляна территория Армении (а не оккупированные территории Азербайджана), Ереван обратился за помощью к РФ и ОДКБ. 102-я российская база, как сообщают российские источники, поднята по тревоге.

Новая Кавказская война

Обострение на Кавказе сегодня не желательно ни для ЕС, ни для США, ни для Турции или Ирана. И даже для РФ, поскольку Кремль весьма заинтересован в реализации проектов новых транспортных коридоров, проходящих через зону конфликта. Заинтересован "на вчера", поэтому подождать окончания войны желания нет. И, кстати, такая заинтересованность (кроме сложной для России ситуации в Украине) объясняет пассивность "российских миротворцев" и "передачу" подконтрольных им территорий Азербайджану.

Наконец, очередная военная "оплеуха" премьер-министру Армении Николо Пашиняну, чье положение не слишком устойчиво, может так же сойти в качестве меры удержания официального Еревана в поле послушания России.

С другой стороны, на фоне неутешительных для российской пропаганды известий из Украины, российским СМИ (да и политикам) нужна "история успеха" – демонстрация того, что "российское оружие сильно", "Россия – надежный защитник".

И вот на этом фоне Пашинян использует механизм договора от 16 марта 1995 года о правовом статусе 102-й российской базы, а так же систему договоров (1991, 1997, 2000 годов), которые позволяют просить российскую помощь не только для "защиты границ бывшего СССР". И, поскольку поражены цели на территории Армении, апеллирует к ОДКБ.

Рассмотрим мотивацию сторон

Для Армении (и Пашиняна лично) необходимы публичные процессы, демонстрирующие эффективную защиту национальных интересов и подконтрольной (не только своей, но и контролируемой части Азербайджана) территории. Желательно и внешнюю поддержку.

Для Турции и Азербайджана широкомасштабные боевые действия не нужны. Но большая договороспособность Еревана желательна.

США в лице госсекретаря Энтони Блинкена уже успели заявить об отсутствии "военного решения" проблемы. Аналогичные заявления можно ожидать от ряда европейских стран. Ведь для ЕС на фоне пикировки по вопросам газа с РФ, рисковать южным направлением поставок нет никакого резона.

Россия не имеет достаточно сил для эффективного противодействия армии Азербайджана в регионе. Обострение с Турцией крайне нежелательно. Да и политические риски велики – на фоне бегства российской армии в Харьковской области показать умение бежать еще и на Кавказе – это слишком рискованно. С другой стороны, есть необходимость поиграть мускулами и продемонстрировать, что "Россию боятся – значит уважают".

Помощь ОДКБ?

Это, скорее, из области фантастики. Страны Центральной Азии сделают вид, что ничего не происходит – им незачем ввязываться в российские авантюры, – проще наблюдать, как подтаивают российские механизмы внешнего влияния.

Беларусь?

Для беларуского диктатора Александра Лукашенко ссориться с президентом Турции Раджепом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым равносильно самоубийству. Ведь это торговля, реализация товаров ВПК и, что самое главное, значительная часть схем по обходу санкций.

Таким образом, тут Россия остается одна

Логичный выход (для Москвы и Еревана) демонстративная демонстрация силы. Нечто вроде "парадного проезда техники" вдоль азербайджанской границы. Российские СМИ активно начнут показывать, как РФ только своим присутствием "остановила войну", армянские медиа говорить о том, что удалось сбить излишне агрессивные настроения азербайджанской стороны. Все довольны. На внешнем поле ведомство Сергея Лаврова попробует преподнести произошедшее как демонстрацию способности РФ избегать (предотвращать) эскалации и функционал России как силы, способной стабилизировать ситуацию в кризисных регионах.

Но есть и еще одно чрезвычайно важное внешнеполитическое последствие. Отсутствие реальной реакции ОДКБ продемонстрирует внутреннюю пустоту этой организации. Получается, что единственной реальной операцией блока была полицейская миссия в Казахстане, откуда "союзникам" пришлось в спешке ретироваться после намеков из Пекина и Анкары.

А это уже демонстрация начала развала контура внешнеполитического влияния Кремля. Пашиняну вряд ли простят попытки дернуть за нитки ОДКБ. Смогут ли что-то сделать – зависит от того, с чем и как РФ выйдет из войны в Украине.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.