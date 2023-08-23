О независимости порабощенных народов и ликвидации Российской Федерации

Агрессия и преступная война в Украине Российской Федерации (она же Российская империя), уничтожение городов и сел, оккупация украинских территорий, геноцид украинского народа и участившиеся угрозы Западу, в том числе ядерным оружием, ставят на повестку дня не только полную победу Украины на поле боя и освобождение территорий, но и ликвидацию российского имперского государства, а также предоставление независимости всем порабощенным империей народам. Западные страны, помогающие Украине вооружением, финансами и приемом украинских гражданских беженцев, должны задуматься: достаточна ли эта помощь для победы Украины, а также обратить взгляд на судьбу порабощенных народов в самой Российской империи, испытывающих на себе многовековой геноцид, уничтожение и ассимиляцию.

Ослабевание путинского режима открывает путь к трем основным сценариям развития событий:

1. Сталинизация России: усиление репрессий, закрытие страны и перевод ее на военные рельсы.

2. Коллапс России: разрушение власти, вооруженные столкновения, распад системы управления.

3. Вовлечение всех порабощенных Российской империей народов и их прямое участие в конфликте.

Первый сценарий ведет к продолжению войны в Украине, увеличению числа жертв и разрушению инфраструктуры, он может вовлечь в свою орбиту и соседние страны.

Второй сценарий ведет к опасности бесконтрольного распространения ядерного оружия и масштабному кризису беженцев. Но такая картина, нарисованная и распространяемая на Западе российскими псевдолибералами, не совсем соответствует действительности.

Третий сценарий, способный привести к относительно мирному распаду Российской империи, – это вовлечение в события в Украине порабощенных народов империи и их прямое участие в этой войне. Это будет означать, что США, ЕС и другие страны свободного мира поддерживают стремление этих народов к свободе и независимости, что, безусловно, даст этим народам надежду и стимул к сопротивлению Российской империи.

Два первых сценария могут привести к усилению Китая, еще одной империи, также представляющей угрозу мировому порядку. Но третий сценарий исключает участие КРН в разделе территории России, поскольку территории принадлежат порабощенным народам. Здесь важна роль и позиция ООН, а также других международных организаций, поскольку именно эти народы являются истинными хозяевами своих земель.

Существует недопонимание и ложное видение опасности ситуации в этом сценарии со стороны США и Европы, и эта позиция может стать препятствием для полномасштабной помощи Украине. Сознательные шаги по затягиванию конфликта и уменьшению военной, экономической и иной помощи Украине грозят продолжением войны, а угнетенным народам – потерей даже тех ограниченных признаков федерализма и национальной идентичности, которые сегодня позволяет путинский режим.

Такая ситуация возникла по причине традиционного американского и европейского москвоцентризма и неверия в потенциал угнетенных свободных народов, в силу их идентичности и национальное лидерство. Эта ситуация не нова: в 1991 году с ней столкнулся украинский народ, который убеждали забыть об идее независимого государства. Речь президента США всего за три недели до провозглашения независимости Украины получила ироническое название "котлета по-киевски".

В данный момент мы имеем совершенно аналогичную ситуацию. США и Европа, исходя из окончательно устаревших нарративов, выступают против независимости угнетенных народов, опасаясь, что шаги в этом направлении приведут к сценарию коллапса.

Сегодня мы имеем ситуацию, весьма напоминающую 1917 год: империя будет разваливаться, а ведущие страны мира будут делать всё возможное, чтобы её сохранить, пусть даже в более ужасном виде. Чем эта история закончилась для порабощенных народов империи в ХХ веке – всем известно.

Следовательно, сегодня рассчитывать полностью на поддержку мирового сообщества в деле освобождения и достижения независимости порабощенными народами в полной мере невозможно. Но это не значит, что у нас нет пути и нет надежды. Путь и надежда есть. Мы можем изменить мнение международного сообщества, если будем делать это разумно, упорно и последовательно, не прекращая своих усилий.

Мы должны донести до наших потенциальных союзников несколько идей:

1. Монолитность "российского народа" — это миф. Народы не потеряли ни своей идентичности, ни своей исторической памяти.

2. В каждом народе есть критическая масса людей, стремящихся к возрождению своего народа. Есть подполье, есть диаспора, и все эти люди готовы действовать, но нуждаются в союзниках.

3. В каждом народе есть ответственные лидеры, понимающие угрозы, волнующие мир (ядерное оружие, беженцы, этнические чистки, усиление китайского авторитаризма, российского реваншизма), и готовые противостоять этим угрозам.

4. Новые независимые государства будут ориентироваться на страны свободного мира (Европа, США, Япония, Южная Корея и т.п.), а не на Китай, Иран или другие авторитарные режимы. И совершенно очевидно, что новые независимые страны только усилят позиции демократических стран в мировом сообществе.

Но для этого прямо сейчас необходимо организовать системную работу по донесению этих идей до политических элит в странах — потенциальных союзниках: политики, аналитические центры, университеты, медиа, профильные общественные организации.

Именно поэтому необходимость смены повестки дня Западом с прежнего нарратива сохранения централизованного российского государства, по сути империи, на независимость порабощенных народов и помощь им — сегодня назрела со всей остротой. Украина могла бы, несмотря на тяжелые военные условия, более активно и массово привлекать на свою сторону незадействованный ещё в полной мере ресурс — представителей несвободных нерусских народов. Несмотря на огромный прессинг российской пропаганды, среди них становится всё больше противников Российской империи. Как украинский народ, так и нерусские народы империи заинтересованы в максимальном и эффективном приближении окончательной победы над врагом — Российской империей, которая представлена в своей фальшивой ипостаси Российской Федерацией. Причём под окончательной победой Украины надо понимать не только возврат оккупированных Российской империей территорий Украины, включая Крым, но и ликвидацию самой империи в её нынешнем государственном, территориальном и ином формате.

Мы должны понимать, что российская либеральная так называемая оппозиция, находящаяся в эмиграции за рубежом, категорически против деколонизации, дезинтеграции и денуклеаризации России. Её стремление сохранить централизованное государство с ядерным оружием под фасадом демократии четко показывает, что российская либеральная оппозиция была и остается имперским проектом. И именно они сегодня представляют наибольшую опасность для независимости порабощенных народов империи – как на западном политическом поле, так и в самой Российской империи. Из риторики Ходорковского, Милова, членов команды Навального и других российских псевдолибералов мы знаем, что такая угроза реально существует.

Необходимость решения вопроса формирования, обучения и прямого участия национальных подразделений и частей в освободительной войне в составе Вооруженных Сил Украины диктуется временем. Это создало бы костяк будущих вооруженных сил этих народов, которые впоследствии приняли бы участие в составе международных миротворческих сил в установлении и поддержке мира на территории бывшей Российской империи, в условиях образования новых независимых государств.

Обучение создающихся подразделений на территории Украины и западных стран, а также лоббирование в западных странах идеи необходимости организации и подготовки этих национальных подразделений изменило бы повестку дня западных государств. По сути, порабощенные народы создадут свои новые вооруженные силы, не имеющие отношения к Российской империи. Впоследствии эти национальные вооруженные формирования стали бы преградой для того кровавого сценария, который, возможно, уже готовят реваншисты из российских спецслужб для сохранения своей колониальной империи.

Такая смена повестки дня в западной политике принесет выгоды всему свободному демократическому миру.

В политическом плане перестанет существовать Российская колониальная империя, исчезнет угроза ядерной и иной войны. Порабощенные народы обретут свободу и независимость и создадут свои государства.

В экономическом плане доходы, полученные от торговли энергоресурсами и другими ресурсами, которые принадлежат коренным народам, позволят национальным республикам и регионам направлять их на социальные и иные проекты, улучшая жизнь своих народов.

Новые независимые государства не могут нести угрозу мировому порядку, поскольку они отказываются от ядерного оружия. Их конституции будут полностью демократическими.

Таким образом, страны свободного мира приобретают в лице освободившихся от российского колониализма народов естественных союзников, партнеров и друзей.

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