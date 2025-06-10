Калифорния традиционно считается уникальным штатом.

Это единственный пограничный штат, традиционно голосующий за демократов уже десятки электоральных циклов. Штат, в котором для большинства населения английский не является первым языком (даже если они родились в этом штате). Штат, в котором уже давно было "преодолено" большинство WASP (то есть, белых англосаксонских протестантов) в пользу населения преимущественно латиноамериканского происхождения. Штат с наиболее сложным и детализированным законодательством в отношении оружия. Штат, "прославившийся" самыми большими расовыми и антиполицейскими беспорядками еще в 1980-х, 1990-х и 2000-х.

Поэтому нет ничего удивительного, что именно в этом штате проходят протесты против нового мигрантского законодательства Трампа. И тем более нет ничего удивительного, что именно здесь Трампу пришлось федерализировать Национальную Гвардию (т.е. напрямую руководить ею приказами федерального уровня, а не уровня губернатора) и пытаться наводить порядок всеми доступными силами.

Но есть в этом всем один интересный и важный для политики федерального уровня аспект.

Я часто спрашиваю в эфирах у журналистов и аудитории, а кто сейчас лидер демократов? Байден на пенсии, Камала Харрис буквально сбежала от ответственности, Клинтоны не у дел, Обамы снимают свои продюсерские проекты для Нетфликса на Гавайях, Хакким Джефрис бьется в Палате представителей, Чак Шумер слишком стар, Берни Сандерс и так называемый "Сквад" слишком антисистемные (The Squad – неформальное название группы демократов, избранных в Конгресс в 2018 году; в группу входят Александрия Окасио-Кортес, Илани Омар, Рашида Тлаби, Айша Ибрахим, Кейтлин МакКерне. – Ред.).

Но есть еще губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом – молодой, в хорошем смысле агрессивный, известный на федеральном уровне, пользующийся поддержкой в своем штате, любимец Конгресса… Чем вам не новый лидер?

Его пророчили на неплохие должности уже в этом цикле, но ради Байдена он не пошел в президентскую гонку.

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И именно сейчас, когда у Трампа мало того, что есть шанс спасти собственную ключевую политику (по миграции), у него еще есть шанс показать потенциальному ключевому оппоненту, кто в доме хозяин. В его же родном штате, его же Нацгвардией, по его самому болезненному вопросу (Ньюсом очень много маневрировал по миграционным проблемам, потому что он, скорее, классический либерал в этом вопросе, что для Демпартии звучит весьма консервативно).

Таким образом, Трамп себе решает кучу проблем одновременно – и за успехи отчитывается, и силу показывает, и Ньюсома на место ставит.

Другое дело, что выходит пока так себе. Да, морпехам даже не рассчитали спальники и провиант больше чем на сутки – и поняли это только на исходе вторых суток пребывания. Но это уже лирика для геополитика – с практических сторон это противостояние действительно имеет гораздо больше измерений, чем просто "местные беспорядки".

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Кстати, Китай не упустил возможности и собственные пять копеек вставить, предупредив своих граждан в Калифорнии об опасности – да, потому что там тоже одна из крупнейших в Штатах китайская диаспора.

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