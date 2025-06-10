Каліфорнія традиційно є унікальним штатом.

Єдиний прикордонний штат, який вже традиційно голосує за демократів десятки електоральних циклів. Штат, в якому для більшості населення англійська не є першою мовою (навіть якщо вони народилися в цьому штаті). Штат, в якому вже давно була "подолана" більшість WASPів (себто білих англосаксонських протестантів) на користь населення переважно латиноамериканського походження. Штат із найскладнішим та найдеталізованішим законодавством в частині зброї. Штат, який "прославився" найбільшими расовими та антиполіційними заворушеннями ще з 1980-х, 1990-х і 2000-х.

Тому немає нічого дивного, що саме в цьому штаті відбуваються протести проти нового мігрантського законодавства Трампа. І, тим паче нема нічого дивного, що саме тут Трампу довелося федералізувати Національну Гвардію (тобто напряму керувати нею наказами федерального рівня, а не рівня губернатора), і намагатися наводити порядок усіма доступними силами.

Але є в цьому всьому один цікавий і важливий для політики федерального рівня аспект.

Я часто питаю в ефірах у журналістів та аудиторії, а хто зараз є лідером демократів? Байден на пенсії, Камала Гарріс буквально втекла від відповідальності, Клінтони не при справах, Обами знімають свої продюсерські проєкти для Нетфліксу на Гаваях, Гаккім Джефріс б'ється у Палаті представників, Чак Шумер застарий, Берні Сандерс і так званий "Сквад" занадто антисистемні (The Squad – неформальна назва групи демократів, що були обрані до Конгресу у 2018 році; до групи входять Александрія Окасіо-Кортес, Ілані Омар, Рашида Тлабі, Айша Ібрахім, Кейтлін МакКерне. – Ред.).

Але є ще губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом – молодий, у хорошому сенсі агресивний, відомий на федеральному рівні, користується підтримкою в своєму штаті, улюбленець Конгресу... Чим вам не новий лідер?

Його пророчили на непогані посади вже цього циклу, але заради Байдена він не пішов на президентські перегони.

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І саме зараз, коли у Трампа мало того, що є шанс врятувати власну ключову політику (щодо міграції), в нього ще є шанс показати потенційному ключовому опоненту, хто в домі господар. В його ж рідному штаті, його ж Нацгвардією, по його самому болючому питанню (Ньюсом дуже багато маневрував міграційними проблемами, бо є, скоріше, класичним лібералом у цьому питанні, що для Демпартії звучить дуже консервативно).

Таким чином Трамп собі вирішує купу проблем одночасно – і за успіхи звітує, і силу показує, і Ньюсома на місце ставить.

Інша справа, що виходить поки так собі. Так, морпіхам навіть не розрахували спальники та провіант більш ніж на одну добу – і зрозуміли це на кінець другої доби перебування. Але це вже лірика для геополітика – з практичних сторін це протистояння дійсно має набагато більше вимірів, ніж просто "місцеві заворушення".

До речі, Китай не втратив можливості і власні п'ять копійок вставити, попередивши своїх громадян у Каліфорнії про небезпеку – так, бо там теж одна з найбільших у Штатах китайська діаспора.

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