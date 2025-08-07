LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

  • Что означают заявления о признании Палестины
  • Почему ключом для реального создания Палестинского государства был и остается Израиль
  • Как террористы Хамас собственноручно убивают шанс на независимость Палестины
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
