LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

  • как политика друзских шейхов менялась из-за падения режима Башара Асада;
  • почему Израилю политически выгодны политические и религиозные расколы в Сирии;
  • удастся ли решить проблему друзов.
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