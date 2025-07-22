Друзам долго удавалось балансировать между сирийским режимом и Израилем, но продолжать такую политику становится все сложнее

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

как политика друзских шейхов менялась из-за падения режима Башара Асада;

почему Израилю политически выгодны политические и религиозные расколы в Сирии;

удастся ли решить проблему друзов.

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