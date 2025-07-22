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Ловушка для друзов: народ, оказавшийся между Сирией и Израилем
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- как политика друзских шейхов менялась из-за падения режима Башара Асада;
- почему Израилю политически выгодны политические и религиозные расколы в Сирии;
- удастся ли решить проблему друзов.
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