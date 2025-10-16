Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

В США – бунт на военном корабле. Все ведущие медиа страны отказались подписаться под новой политикой, регулирующей отношения между масс-медиа и Пентагоном.

"Министр войны", как теперь его называют, дослужившийся лишь до звания майора Пит Хегсет, утвердил новый регламент общения с прессой, который не оставляет камня на камне от Первой поправки к конституции США. Согласно регламенту, каждое медиа должно публично согласиться со следующим: вся информация для последующей публикации/выхода в эфир, даже если она не является секретной, должна утверждаться "соответствующим уполномоченным сотрудником" военного ведомства, а в случае отказа подписаться под новым регламентом это медиа теряет аккредитацию в Пентагоне.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net