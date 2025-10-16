Колонка написана для Haqqin.az, переклад із відома і дозволу редакції

У США – бунт на військовому кораблі. Усі провідні медіа країни відмовилися підписатися під новою політикою, що регулює відносини між масмедіа та Пентагоном.

"Міністр війни", як тепер його називають, який дослужився лише до звання майора Піт Гегсет, затвердив новий регламент спілкування з пресою, який не залишає каменя на камені від Першої поправки до конституції США. Згідно з регламентом, кожне медіа повинне публічно погодитися з таким: уся інформація для подальшої публікації/виходу в ефір, навіть якщо вона не є секретною, має затверджуватися "відповідним уповноваженим працівником" військового відомства, а в разі відмови підписатися під новим регламентом це медіа втрачає акредитацію в Пентагоні.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net