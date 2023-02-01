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Период головокружения Запада после холодной войны прошел. Начинается адаптация к реалиям

Цей матеріал також доступний українською
Период головокружения Запада после холодной войны прошел. Начинается адаптация к реалиям

доцент КНУ им. Тараса Шевченка, политолог
01.02.2023, 08:35

Год назад коллективный Запад был как в коме. Тогда помощь Украине оружием была фантастикой. Сейчас же есть артиллерия, реактивные системы, танки

Не надо ждать от самих "Рамштайнов" чего-нибудь удивительного. Там обсуждаются вопросы, а решения могут оглашаться позже. К примеру, вопрос поставки Украине танков западного производства решился в течение недели после "Рамштайна", когда союзники наконец-то согласовали политическую формулу организации этого процесса.

США определенно стремились переложить "танковый" вопрос на европейских союзников, а последние, в лице канцлера Германии Олафа Шольца, напротив, хотели разделить возможные риски между собой и заокеанскими партнерами.

Какие риски? Очевидно, что в мире немецкой политики до сих пор остается риск "ядерной эскалации" с Россией, и в момент такой эскалации Германия стремится делить риски поровну со всеми своими североатлантическими союзниками. Это и породило чисто политическое решение: не "Леопарды" вместо "Абрамсов", а и "Леопарды", и "Абрамсы", но последние – позже.

Запад преодолевает препятствия, выстроившиеся десятилетиями отношений с Россией, когда последняя считалась мощным (хотя бы в военном плане) государством.

Соответственно, все, что их беспокоило в первую очередь – угроза "эскалации". Конечно, эскалации для себя, потому что Украина ощутила с первых дней всю силу "братской любви" от диких восточных соседей.

Да и оставались какие-то варианты для "урегулирования" ситуации, о которых сначала говорили громко, потом – тише. Одно из последних проявлений подобного – обращение заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о готовности США к переговорам по снятию санкций с РФ в обмен на вывод российских войск из Украины. У нас из этого сделали страшную "измену", но обращение вполне адекватно и направлено, очевидно, не к военным преступникам из Кремля, а к "элите". Суть этого обращения проста: "Может, уже хватит?" Это ситуация, в которой выиграть невозможно, но можно умножать смерти, разрушения и кризис, а также негативные последствия для самих инициаторов этого преступления.

Но Кремлю, конечно, "не хватит". В РФ собираются и дальше мобилизовывать рабов, чтобы те умирали "во славу" своего хозяина. Пока рабы на это согласны – у хозяина еще много "больших планов". Поэтому ко всем более или менее адекватным людям в цивилизованном мире приходит понимание: "урегулирования" ситуации не будет. Будет трудная борьба, эффективности которой мешали барьеры восприятия "западными элитами" реального мира.

Но со временем оценки менялись, вымышленные барьеры преодолевались. Первым упал барьер оружия как такового, впоследствии – западного оружия. Позже – артиллерии, ракет, реактивных систем… Дошли до танков, но уже начались разговоры об авиации. Все эти решения принимались долго, слишком долго. Но так же как мы прошли за год серьезный путь, не менее серьезный путь прошел и Запад.

Не нужно заниматься гаданиями на кофейной гуще о том, что и когда будет. Самое главное – политическое решение о предоставлении Украине тяжелой западной бронетехники для Украины принято. Теперь, когда есть политическое решение, все переходит в плоскость военной целесообразности, а тут никаких громких обсуждений и объявлений не будет.

На этом фоне немецкий и американский бизнес решает нарастить производство боеприпасов, и существенно нарастить. Наконец, после длительного периода головокружений после конца холодной войны, а также мечтаний о "Конец истории" происходит возвращение к реалиям.

"Конец истории" закончился. Начинается адаптация к реальности, в которой различные недемократические режимы занимаются откровенным терроризмом под прикрытием агентурных сетей, миллиардных схем лоббирования и продажей страха от теоретической "ядерной угрозы".

Понятно, что в "болотном царстве" все это воспринимают без энтузиазма, хотя и скрывают все за бравурной пропагандой. Хотя последняя все больше и больше смешна.

Российский нацист и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обещает направить на фронт для борьбы с "Леопардами" собственного "робота". Зная его, можно предположить, что за этим "роботом" будут прятаться три мобика, которые будут толкать железо.

Все остальное – очередная эксплуатация темы с "ядерной войной". Кремль ее эксплуатирует совершенно тотально. Даже глава Русской православной церкви Владимир Гундяев – агент Кремля с позывным "Патриарх" – заявляет, что Россию победить невозможно, потому что у нее есть ядерная бомба. А кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева ноет о том, что американцы почему-то уже не боятся России.

Кстати, этот "темник" о ядерной бомбе, из-за которой нельзя победить РФ, раздали всем российским пропагандистам, и они его все озвучивали: от захмелевшего экс-президента РФ Дмитрия Медведева до блогеров.

Еще один "темник", проникший даже в густую шевелюру "независимого журналиста" Алексея Венедиктова, – басни о "неэффективности" западных танков.

Представим себе, до чего дошла "великая страна", что у ее руководства в принципе не осталось никаких аргументов, кроме тотального уничтожения всего живого в ядерной войне. Вся "крупная культура", "балет", пломбир и полет в космос – это все было ради того, чтобы теперь угрожать всему миру уничтожением.

Кризис, крушение и упадок. Пока еще – идейный и концептуальный. Нет, все остальное тоже в подобном состоянии, но оно проявит себя позже.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
военная помощь Украине танки ядерная бомба война России в Украине западное оружие
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