У міру наближення до венесуельських берегів американського авіаносця Gerald R. Ford союзники США виявляють дедалі менше бажання приєднатися до оголошеної Дональдом Трампом кампанії з боротьби з наркотиками в Західній півкулі.

Протягом десятиліть в операціях США з припинення трафіку наркотиків у цьому районі світу брала участь коаліція з 20 західноєвропейських і латиноамериканських країн. Більшість із них координували свої дії зі штаб-квартирою Південного командування США в Маямі.

У 2012 році 14 країн альянсу провели вельми успішну операцію Operation Martillo з припинення морських перевезень наркотиків із країн Центральної Америки до США і Європи. Тоді в ній брали участь військові з Канади, Колумбії, Франції, Нідерландів, Панами, Іспанії, Великої Британії та Чилі. Загалом ці спільні дії дали змогу перехопити сотні тонн кокаїну і затримати тисячі контрабандистів.

За даними самої американської влади, опублікованими за п'ять днів до першого ракетного удару США по рибальських суднах Венесуели, чиї екіпажі підозрювали в перевезенні наркотиків, міжнародній коаліції вдалося за останнє десятиліття запобігти постачанню до Америки смертельних наркотичних доз на $334 млрд. Минулого року до 80% арешту суден із кокаїном здійснила США у співпраці з союзниками.

Однак після того, як почалися ракетні удари Америки по венесуельських суднах, коаліція почала розвалюватись.

