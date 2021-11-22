По примеру AUKUS. Украина должна создать оборонный блок в Европе с ближайшими союзниками

Вступление в Евросоюз и НАТО остается стратегической целью государства Украины, но обеспечение собственной безопасности нам нужно уже сегодня, а не через 5-10 лет. Пока же мы видим полную неготовность Европы оказать Украине реальную военную поддержку в борьбе с российской агрессией.

В такой ситуации, Украина должна искать новые дополнительные форматы региональных военно-политических объединений в рамках западного мира, эпоху которых открыло создание AUKUS.

Что такое AUKUS AUKUS – оборонный альянс США, Британии и Австралии. Созданный 15 сентября для укрепления дипломатического и оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Проще – для противостояния Китаю. Детальнее – здесь

Киев должен инициировать создание аналогичного оборонного блока и против России теперь уже в Центральной и Восточной Европе.

Украина, Польша, Молдова, страны Балтии и другие государства региона с участием США с Великобритании могли бы создать эффективную оборонную границу против России от Балтийского до Черного моря. Своего рода EuroShield – "европейский щит".

В некоторых ситуациях такие небольшие союзы могут быть более эффективными и оперативными в своих действиях, чем большие блоки, ведь они объединены общим врагом, мотивированы и способны принимать быстрые решения.

Создание такого объединения не только укрепило бы нашу собственную безопасность, но и позволило бы нам самим помогать нашим соседям, имея на это все правовые основания.

Мы хотим защищать наших союзников и получать взаимную поддержку. Поэтому считаю, что украинской дипломатии стоит серьезно задуматься над идеей такого союза и приложить все усилия для его создания.

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