Поскольку администрация Трампа налаживает контакты с Россией и приостанавливает военную помощь Украине, у европейских лидеров практически не осталось хороших вариантов. Однако у них есть небольшое окно возможностей, чтобы продемонстрировать способность адаптироваться к новой реальности, прежде чем Вашингтон и Москва навяжут мирное соглашение по Украине.

Европейские страны, в частности Великобритания, должны активно этому противодействовать, привлекая Китай к поиску мирного решения, которое обеспечит Украине место за столом переговоров.

Худшим возможным сценарием для Европы стало бы мирное соглашение между США и Россией, к которому затем присоединился бы Китай, оставив Украину и Европу полностью в стороне.

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Привлечение Китая несет в себе риски, но это не означает необходимости более широкого сближения с Пекином или отказа от сдерживания его негативного влияния. Китай выражал готовность разработать мирный план и призывал к участию Украины и Европы в мирных переговорах. Он также имеет рычаги давления на Россию и может стать противовесом агрессивной политике США.

Участие в этом процессе — способ получить инструменты влияния в условиях конкуренции великих держав, что хорошо понимают в Пекине, Вашингтоне и Москве, но чего европейские лидеры до сих пор не осознали.