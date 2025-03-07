Оскільки адміністрація Трампа налагоджує контакти з Росією та призупиняє військову допомогу Україні, у європейських лідерів майже не залишилося хороших варіантів. Однак у них є коротке вікно можливостей, щоб продемонструвати здатність адаптуватися до світу великодержавної політики, перш ніж Вашингтон і Москва нав’яжуть мирну угоду стосовно України.

Європейські країни, зокрема Велика Британія, повинні активно цьому протидіяти, залучаючи Китай до пошуку мирного врегулювання, яке забезпечить Україні місце за столом переговорів.

Найгіршим можливим сценарієм для Європи стала б мирна угода між США та Росією, до якої згодом приєднається Китай, залишивши Україну та Європу повністю осторонь.

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Залучення Китаю несе ризики, але це не означає необхідність ширшого зближення з Пекіном або відмову від стримування його шкідливого впливу. Китай висловлював готовність розробити мирний план і закликав до присутності України та Європи на мирних переговорах. Він також має важелі впливу на Росію та може стати противагою агресивній політиці США.

Участь у цьому процесі — це спосіб отримати важелі впливу в умовах великодержавної конкуренції, що добре розуміють у Пекіні, Вашингтоні та Москві, але чого європейські лідери досі не усвідомили.