Директор исследований по вопросам обороны и внешней политики в Институте Катона

Сейчас же риторика европейских столиц противоречит их поведению

Главная загадка в отношениях между Европой и президентом США Дональдом Трампом на данный момент заключается в том, насколько европейцы ненавидят его "гештальт-терапию" и насколько они, похоже, нуждаются в ней еще больше.

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После конфликта 28 февраля в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским (а также после жесткой критики со стороны министра обороны США Пита Хегсета в Брюсселе и выступления вице-президента США Джей Ди Ванса в Мюнхене) европейские столицы снова вернулись к своей предыдущей идее – созданию "европейской мины-растяжки" в Украине, привязанной к американской военной силе. Но, кажется, это послание не доходит.

Риторика европейских столиц противоречит их поведению. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Европа может погибнуть", а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала войну России против Украины "экзистенциальной" угрозой для Европы. Однако действия крупных европейских государств не соответствуют этим заявлениям.

Европейская беспомощность – это следствие многолетней привычки. Вопрос лишь в том, можно ли от нее отучиться.

Возможно, со стороны Вашингтона потребуются более жесткие меры. Прекращение США поставок оружия Украине 3 марта стало шоком для ЕС и Германии: Брюссель отреагировал выделением 800 миллиардов евро на новые оборонные расходы, а Берлин, возможно, даже откроет собственный бюджет для закупки дополнительного вооружения – по крайней мере теоретически.

Трамп дал четко понять: американцы не будут воевать за Украину и не будут воевать за союзников в Украине.

Что европейские страны сделают с этой информацией – решать им.

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