Европа наконец-то разработала план завершения войны в Украине и обеспечения европейской безопасности. Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц нашел способ отменить ограничения на германский долг и разблокировать сотни миллиардов евро германских средств.

Европейские лидеры согласовали создание оборонного фонда "ReArm Europe" объемом 800 миллиардов евро для увеличения военных расходов и стимулирования оборонной промышленности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предложили создание европейских сил численностью около 30 000 солдат для размещения в Украине после прекращения огня.

По европейским стандартам политического принятия решений это — настоящая революция. Даже с учетом более жестких геополитических требований Европы это хороший старт. Кажется, что отказ президента США Дональда Трампа от поддержки Украины и европейской безопасности, наконец, сосредоточил внимание европейцев.

Но Вашингтон остается недоволен. Для Соединенных Штатов при Трампе эти события указывают в правильном направлении, но они не учитывают сути вопроса.