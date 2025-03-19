Почему Путин выиграл этот раунд
Трампу нужна "маленькая победоносная война" (пусть даже выдуманная — в стиле фильма "Хвост виляет собакой").
Иначе он из лидера великой страны превратится в посмешище.
С начала года Трампа уже не фигурально, а вполне реально "послали":
– ХАМАС,
– Иран,
– Йеменские хуситы.
А теперь — и Путин.
Стол, за которым Трамп играл в карты, превращается в надувной матрас, который начинает сдуваться.
Путин выиграл этот раунд, затягивая время и самого Трампа, который жаждет "быстрых побед". Только вот скажет ли кто-то из окружения ему о проигрыше? Или все будут восхвалять достижения "величайшего лидера мира"? (Как видим, это проблема не локальная, а глобальна.)
А утром все сделают вид, что разговора не было? Ведь, как оказалось, и карт особых тоже не было.
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