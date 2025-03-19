Только скажет ли об этом Трампу его окружение

Трампу нужна "маленькая победоносная война" (пусть даже выдуманная — в стиле фильма "Хвост виляет собакой").

Иначе он из лидера великой страны превратится в посмешище.

С начала года Трампа уже не фигурально, а вполне реально "послали":

– ХАМАС,

– Иран,

– Йеменские хуситы.

А теперь — и Путин.

Стол, за которым Трамп играл в карты, превращается в надувной матрас, который начинает сдуваться.

Путин выиграл этот раунд, затягивая время и самого Трампа, который жаждет "быстрых побед". Только вот скажет ли кто-то из окружения ему о проигрыше? Или все будут восхвалять достижения "величайшего лидера мира"? (Как видим, это проблема не локальная, а глобальна.)

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А утром все сделают вид, что разговора не было? Ведь, как оказалось, и карт особых тоже не было.

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