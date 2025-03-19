Чому Путін виграв цей раунд
Трампу потрібна "маленька переможна війна" (хоча б вигадана – у стилі фільму "Хвіст крутить собакою").
Інакше він з лідера великої країни перетвориться у посміховисько.
Починаючи з нового року, Трампа вже не фігурально, а реально "послали":
– Хамас;
– Іран;
– Єменські хусити.
А тепер – і Путін.
Стіл, за яким Трамп грав у карти, перетворюється на водяний матрац, який починає здуватися.
Путін виграв цей раунд, затягуючи час і Трампа, який хоче "швидких перемог". От тільки чи скаже про програш останньому хтось з оточення? Чи всі хвалитимуть здобутки найвеличнішого лідера світу? (Як бачимо, це проблема глобальна, а не локальна.)
А на ранок удадуть, що розмови не було? Бо, як з'ясувалось, і карт особливо не було.
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