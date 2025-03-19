Тільки чи скаже про це Трампу його оточення

Трампу потрібна "маленька переможна війна" (хоча б вигадана – у стилі фільму "Хвіст крутить собакою").

Інакше він з лідера великої країни перетвориться у посміховисько.

Починаючи з нового року, Трампа вже не фігурально, а реально "послали":

– Хамас;

– Іран;

– Єменські хусити.

А тепер – і Путін.

Стіл, за яким Трамп грав у карти, перетворюється на водяний матрац, який починає здуватися.

Путін виграв цей раунд, затягуючи час і Трампа, який хоче "швидких перемог". От тільки чи скаже про програш останньому хтось з оточення? Чи всі хвалитимуть здобутки найвеличнішого лідера світу? (Як бачимо, це проблема глобальна, а не локальна.)

Читайте також Як Трамп допомагає Путіну перетворити Україну на failed state

А на ранок удадуть, що розмови не було? Бо, як з'ясувалось, і карт особливо не було.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net