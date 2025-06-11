Кремль направил Кириенко на молдовское направление накануне парламентских выборов в этой стране

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. Вы узнаете: Почему к Молдове будет приковано внимание не только Украины

Как Кремль готовится "перевернуть" ситуацию в этой стране в свою пользу

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