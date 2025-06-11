Думка
думки вголос
Чому у Молдові найближчим часом стане гаряче
Євген Магда
політолог та викладач, директор "Інституту світової політики"
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Ви дізнаєтесь:
- Чому до Молдови буде прикута увага не лише України
- Як Кремль готується "перевернути" ситуацію у цій державі на свою користь
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