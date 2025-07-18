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Погром друзов в Сирии – стратегия Дамаска или "эксцесс исполнителей"
Сергей Ауслендер
военный эксперт, Израиль
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О чем говорит израильский военный эксперт Сергей Ауслендер:
- Нападение сирийских правительственных войск на друзов – это стратегия Дамаска или эксцесс исполнителей?
- Режим Джулани – насколько обоснованы надежды, что он попытается трансформировать Сирию в более цивилизованное состояние.
- Вмешательство Эрдогана, который пообещал Джулани военную поддержку, в том числе системами ПВО, после того как Израиль выступил в защиту друзов, ситуационно выглядит как одобрение попытки геноцида. Насколько это адекватная оценка?
- О передаче каких систем ПВО Анкарой Дамаску может идти речь, если российские С-300, которые есть у Турции, уже показали крайне невысокую эффективность, в том числе в самой Сирии.
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