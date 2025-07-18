Обоснованы ли надежды, что новый режим попытается трансформировать Сирию в более цивилизованное состояние

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О чем говорит израильский военный эксперт Сергей Ауслендер:

Нападение сирийских правительственных войск на друзов – это стратегия Дамаска или эксцесс исполнителей?

Режим Джулани – насколько обоснованы надежды, что он попытается трансформировать Сирию в более цивилизованное состояние.

Вмешательство Эрдогана, который пообещал Джулани военную поддержку, в том числе системами ПВО, после того как Израиль выступил в защиту друзов, ситуационно выглядит как одобрение попытки геноцида. Насколько это адекватная оценка?

О передаче каких систем ПВО Анкарой Дамаску может идти речь, если российские С-300, которые есть у Турции, уже показали крайне невысокую эффективность, в том числе в самой Сирии.





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