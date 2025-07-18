LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що говорить (російською мовою) ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер:

  • Напад сирійських урядових військ на друзів – це стратегія Дамаска чи ексцес виконавців?
  • Режим Джулані – наскільки обґрунтованими є надії, що він спробує трансформувати Сирію в більш цивілізований стан.
  • Втручання Ердогана, який пообіцяв Джулані військову підтримку, зокрема системами ППО, після того, як Ізраїль виступив на захист друзів, ситуаційно виглядає як схвалення спроби геноциду. Наскільки це адекватна оцінка?
  • Про передавання яких систем ППО Анкарою Дамаску може йтися, якщо російські С-300, які є у Туреччини, вже показали вкрай невисоку ефективність, зокрема в самій Сирії.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
ІзраїльСиріяблизький східдрузи