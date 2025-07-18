Чи обґрунтовані надії, що новий режим спробує трансформувати Сирію в більш цивілізований стан

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Про що говорить (російською мовою) ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер:

Напад сирійських урядових військ на друзів – це стратегія Дамаска чи ексцес виконавців?

Режим Джулані – наскільки обґрунтованими є надії, що він спробує трансформувати Сирію в більш цивілізований стан.

Втручання Ердогана, який пообіцяв Джулані військову підтримку, зокрема системами ППО, після того, як Ізраїль виступив на захист друзів, ситуаційно виглядає як схвалення спроби геноциду. Наскільки це адекватна оцінка?

Про передавання яких систем ППО Анкарою Дамаску може йтися, якщо російські С-300, які є у Туреччини, вже показали вкрай невисоку ефективність, зокрема в самій Сирії.





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