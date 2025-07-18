Думка
думки вголос
Погром друзів у Сирії – стратегія Дамаска чи "ексцес виконавців"
Сергій Ауслендер
військовий експерт, Ізраїль
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Про що говорить (російською мовою) ізраїльський військовий експерт Сергій Ауслендер:
- Напад сирійських урядових військ на друзів – це стратегія Дамаска чи ексцес виконавців?
- Режим Джулані – наскільки обґрунтованими є надії, що він спробує трансформувати Сирію в більш цивілізований стан.
- Втручання Ердогана, який пообіцяв Джулані військову підтримку, зокрема системами ППО, після того, як Ізраїль виступив на захист друзів, ситуаційно виглядає як схвалення спроби геноциду. Наскільки це адекватна оцінка?
- Про передавання яких систем ППО Анкарою Дамаску може йтися, якщо російські С-300, які є у Туреччини, вже показали вкрай невисоку ефективність, зокрема в самій Сирії.
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