"Политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение", – говорил Черчилль

"Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель – на следующее поколение".

Этот тезис Уинстона Черчилля со временем не утратил актуальности. Как на уровне геополитики, так и на уровне внутренней политики, происходит девальвация государственного деятеля, которого вытесняет политик.

Решения, действия и ответственность за результат подменяются заявлениями, лозунгами, а ответственность уходит в небытие.

В прошлом месяце мастер-класс политика продемонстрировал Макрон, сделав кучу заявлений о войне в Украине в контексте претензий Франции на лидерство в Европе. Французскому электорату это понравилось – рейтинг Макрона вырос где-то на 15-20%.

Государственный деятель делал бы все молча и отчитывался бы результатами, а не анонсами

При этом фактическая помощь Украине от Франции за год составляет примерно 0,05% ВВП Франции, или 2,5% годового оборонного бюджета страны. То есть всего неделя заявлений на тему таких незначительных цифр, а национальный рейтинг вырастает почти на 20%! Государственный деятель делал бы все молча и отчитывался бы результатами, а не анонсами.

"Рейтинги" – это слово, очевидно, является сутью современного политика. Если для государственного деятеля основу для оценки его деятельности создают его действия и их результат, который и формирует рейтинг, то для современного политика действия и результат – второстепенные обстоятельства. Главное – правильные лозунги, которыми обрабатывается мозг человека, особенно незнакомого с критическим мышлением.

Все это касается как больших стран мира, так и стран поменьше. В том числе Украины, где государственного деятеля скоро можно будет занести в красную книгу.

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