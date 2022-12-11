Пора взять ответственность. Речь лауреатки Нобелевской премии мира Александры Матвийчук

10 декабря в Осло (Норвегия) состоялось награждение лауреатов Нобелевской премии мира. В этом году ее разделили правозащитники Украины, Беларуси и России: Центр гражданских свобод, беларусский правозащитник Алесь Беляцкий и российский "Мемориал".

LIGA.net публикует отредактированную версию речи.

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В этом году объявления Нобелевской премии мира ждала вся Украина. Мы расцениваем ее как признание усилий всего украинского народа, смело выступившего против попыток разрушить мирное развитие Европы, и как празднование важности работы правозащитников в предупреждении военной угрозы во всем мире. Мы гордимся тем, что сегодня впервые украинский язык прозвучит на официальной церемонии.

Мы получаем Нобелевскую премию мира во время войны, начатой Россией. Эта война длится уже восемь лет девять месяцев и 21 день. Для миллионов людей стали привычными такие слова, как "обстрелы, пытки, депортации, фильтрационные лагеря". Но нет таких слов, чтобы передать боль матери, потерявшей новорожденного сына после обстрела родильного отделения больницы. Она только что прижимала своего ребенка, называла по имени, кормила грудью, вдыхала ее запах – и вдруг российская ракета разрушила всю ее вселенную. И теперь ее такой желанный ребенок лежит в самом маленьком в мире гробу.

Не существует наработанных решений для вызовов, через которые мы и весь мир проходим. Люди в разных странах также борются за свои права и свободы в очень сложных обстоятельствах.

Поэтому сегодня я попытаюсь хотя бы задать правильные вопросы, чтобы мы начали эти решения искать.

Как вернуть значение правам человека

Поколения, пережившие Вторую мировую войну, сменились другими. Люди стали принимать права и свободы как данность. Даже в развитых демократиях набирают вес силы, подвергающие сомнению принципы Всеобщей декларации прав человека. <...> Ценности современной цивилизации нужно защищать.

Мир, прогресс и права человека неразрывно соединены. Государство, которое убивает журналистов, арестовывает активистов или разгоняет мирные демонстрации, представляет угрозу не только для своих граждан. Такое государство представляет угрозу всему региону и миру в мире в целом.

Поэтому на системные нарушения мир должен реагировать. Права человека должны быть не менее значимым фактором в принятии политических решений как экономическая выгода или безопасность. Этот подход следует применять и во внешней политике.

Это хорошо видно на примере России, последовательно уничтожавшей собственное гражданское общество. Но страны демократического мира долго закрывали на это глаза. Они продолжали пожимать руку российскому руководству, строить газопроводы и вести "business as usual".

Десятилетиями русские войска совершали преступления в разных странах. Но всегда оставались безнаказанными. Мир надлежащим образом не отреагировал даже на акт агрессии и аннексию Крыма, которая стала первым прецедентом в послевоенной Европе. Россия поверила, что может делать все, что захочет.

Теперь Россия стремится сломить сопротивление и оккупировать Украину посредством умышленного нанесения боли гражданскому населению. Российские войска целенаправленно уничтожают жилые дома, церкви, школы, больницы, расстреливают эвакуационные коридоры, арестовывают людей в фильтрационных лагерях, проводят принудительные депортации населения, похищают, пытают и убивают на оккупированных территориях.

Российский народ будет нести ответственность за эту позорную страницу своей истории и стремление насильно возродить прежнюю империю.

Как начать называть вещи своими именами

Люди в Украине, как никто, хотят мира. Но мир не наступает, когда страна, на которую напали, складывает оружие. Тогда это не мир, а оккупация. Мы находили тела гражданских людей на улицах и во дворах их домов после освобождения Бучи. У этих людей не было оружия вообще.

Необходимо перестать маскировать отложенные военные угрозы под "политические компромиссы".

Демократический мир привык к уступкам диктатурам. И потому так важна готовность украинского народа противостоять российскому империализму. Мы не оставим людей на оккупированных территориях до смерти и пыток. Жизнь людей не может быть "политическим компромиссом".

Бороться за мир – это не подвергаться давлению агрессора, а защищать людей от его жестокости.

В этой войне мы боремся за свободу во всех смыслах. И платим за это высокую цену. Мы, граждане Украины всех национальностей, не должны обсуждать свое право на суверенное и независимое украинское государство и развитие украинского языка и культуры. Как люди, мы не должны согласовывать право определять свою идентичность и самостоятельно делать свой демократический выбор. Крымские татары и другие коренные народы не должны доказывать свое право свободно жить на родной земле в Крыму.

От того, как мы боремся сегодня, зависит, какой будет Украина в будущем. Чтобы в поствоенной стране мы могли строить не шаткие конструкции, а устойчивые демократические институты. Ценности – это то, что определяет наше поведение не тогда, когда легко, а тогда, когда нам тяжело. Мы не должны стать зеркалом государства-агрессора.

Это не война двух государств, это война двух систем – авторитаризма и демократии. Мы боремся за возможность строить государство, где права каждого человека защищены, власть подотчетна, суды независимы, а полиция не бьет мирные студенческие демонстрации на центральной площади столицы.

Мы должны преодолеть травму войны и связанные с ней риски на пути к европейской семье и утвердить выбор украинского народа, определенный Революцией достоинства.

Как обеспечить мир для людей во всем мире

Международная система мира и безопасности больше не работает. Узник совести, крымский татарин Сервер Мустафаев и многие другие люди заключены в российские тюрьмы из-за своей правозащитной работы. У нас, правозащитников, которые много лет использовали право для защиты людей, нет никаких правовых механизмов, чтобы остановить российские зверства. Поэтому многие правозащитники были вынуждены с оружием в руках защищать то, во что они верят. Как мой друг Максим Буткевич, который сейчас в российском плену. Он и другие украинские военнопленные, а также все задержанные гражданские должны быть освобождены.

Система ООН, созданная после Второй мировой войны ее победителями, заложила для отдельных стран неоправданные индульгенции. Если мы не хотим жить в мире, где правила определяют государства с более мощным военным потенциалом, то это следует изменить.

Мы должны начать реформу международной системы для защиты людей от войн и авторитарных режимов. <...> Права человека должны занять в этой новой системе центральное место.

И это задача не только политиков. Политики искушаются избегать поиска сложных стратегий, требующих длительного времени. Они часто ведут себя так, будто глобальные вызовы сами когда-нибудь исчезнут. Но правда в том, что они только обостряются. Мы, люди, которые хотят жить в мире, должны говорить политикам, что нам нужна новая архитектура миропорядка.

Возможно, у нас нет политических инструментов, но у нас всегда остается собственное слово и позиция. Обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они сами себе думают. Голос миллионов людей в разных странах может изменить мировую историю быстрее, чем вмешательство ООН.

Как обеспечить справедливость всем жертвам войны

Диктаторы боятся утверждения идеи свободы. Поэтому Россия пытается убедить весь мир в том, что верховенство права, права человека и демократия являются фальшивыми ценностями. Потому что во время войны они никого не защищают.

Да, право сейчас не работает. Но мы верим, что это временно. Нам предстоит разорвать круг безнаказанности и изменить подходы к правосудию за военные преступления. <...>

Мы до сих пор смотрим на мир через призму Нюрнбергского трибунала, где военных преступников осудили только тогда, когда нацистский режим упал. Но справедливость не может зависеть от устойчивости авторитарных режимов. В конце концов, мы живем в новом веке. Правосудие не должно ждать.

Нам нужно преодолеть пробел ответственности и дать шанс на справедливость всем пострадавшим людям. Когда национальная система перегружена количеством военных преступлений. Когда Международный уголовный суд ограничивается несколькими избранными кейсами или вообще не имеет юрисдикции.

Война превращает людей в цифры. Мы должны вернуть имена всем жертвам военных преступлений. Независимо от того, кто они, их социального статуса, вида преступления и жестокости, которую они испытали, и интересуется ли медиа и общество их делом. Ибо жизнь каждого человека имеет значение.

Право – это живая материя, постоянно находящаяся в развитии. Мы должны создать международный трибунал и привлечь Путина, Лукашенко и других военных преступников к ответственности. Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство права работает, а правосудие существует, хотя и отложено во времени.

Как глобальная солидарность может стать нашей страстью

Наш мир стал очень быстрым, сверхсложным и взаимосвязанным. Прямо сейчас люди в Иране борются за свою свободу. Люди в Китае противятся цифровой диктатуре. Люди в Сомали возвращают к мирной жизни детей-солдат. Они как никто чувствуют, что значит быть людьми и отстаивать достоинство человека. От их успеха зависит и наше будущее. Мы ответственны за все, что происходит в мире.

Права человека – это об образе мышления, об определенной парадигме восприятия мира, которая определяет, как человек думает и будет действовать. Они теряют значение, если их защиту оставить только юристам и дипломатам. Поэтому недостаточно принять правильные законы или создать формальные институты. Ценности общества все равно будут сильнее.

Нам нужно новое гуманистическое движение, которое будет работать с обществом на уровне смыслов, заниматься просвещением, формировать массовую поддержку и привлекать людей к защите прав и свобод. Оно должно объединять интеллектуалов и гражданские общества разных стран, ведь идеи свободы и прав человека универсальны и не имеют государственных границ.

Мы хотим, чтобы наши дети не были вынуждены проходить через войны и страдания. Мы должны взять ответственность, чтобы не перекладывать на их плечи то, что мы должны сделать, их родители. У человечества есть шанс преодолеть глобальные кризисы и выйти на новый путь миропонимания.

Пора взять ответственность. Мы не знаем, сколько у нас этого времени.

И поскольку это Нобелевская премия мира во время войны, позволю себе обратиться к людям в разных странах мира с призывом к солидарности. Вы не должны быть украинцами, чтобы поддержать Украину. Достаточно быть просто человеком.

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