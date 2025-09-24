Тилю демократия кажется прямым препятствием на пути прогресса. Он видит только одно решение – неконтролируемое господство технологических инноваций

Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания

В своих предыдущих публикациях я упоминал среди второстепенных фигур администрации США человека по имени Питер Тиль. Среди прочего, он является спонсором вице-президента Джей Ди Вэнсa как политика. В отличие от Илона Маска, он предпочитает оставаться в тени. Однако этот технологический олигарх может быть гораздо более важной фигурой, а его влияние может быть намного шире. Более того, роль Питера Тиля сейчас возрастает.

Несколько месяцев назад газета The Guardian предложила разместить в четыре круга бюджетные ассигнования США и посмотреть, как они пересекаются. В первый круг были включены средства, выделенные на сектор искусственного интеллекта, во второй – средства на оборону, в третий – средства на помощь администрации Трампа в сборе и обработке персональных данных американцев и в четвертый – представители Кремниевой долины, которые полны решимости превратить США из демократии в диктатуру, управляемую технологическими олигархами.

Если взглянуть на пересечение этих кругов, то в нем окажется корпорация Palantir Technologies и человек по имени Питер Тиль.

