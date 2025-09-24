Для Тіля демократія видається прямою перешкодою на шляху прогресу. Він бачить лише одне рішення – безконтрольне панування технологічних інновацій

Колонку було опубліковано на ERR.ee, переклад з відома і дозволу видання

У своїх попередніх публікаціях я згадував серед другорядних фігур адміністрації США людину на ім'я Пітер Тіль. Серед іншого, він є спонсором віцепрезидента Джей Ді Венса як політика. На відміну від Ілона Маска, він воліє залишатися в тіні. Але цей технологічний олігарх може бути набагато важливішою фігурою, і його вплив може бути значно ширшим. Ба більше, роль Пітера Тіля зараз зростає.

Кілька місяців тому газета The Guardian запропонувала розмістити в чотири кола бюджетні асигнування США і подивитися, як вони перетинаються. У перше коло були включені кошти, виділені на сектор штучного інтелекту, у друге – кошти на оборону, у третє – кошти на допомогу адміністрації Трампа у зборі та обробці персональних даних американців і в четверте – представники Кремнієвої долини, які сповнені рішучості перетворити США з демократії на диктатуру, керовану технологічними олігархами.

Якщо поглянути на перетин цих кіл, то в центрі уваги опиняться корпорація Palantir Technologies та людина на ім'я Пітер Тіль.

