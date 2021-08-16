Потемкинская деревня за $1 трлн: Талибы захватили Афганистан. Как им это удалось

Ну вот и все. Талибан захватил всю территорию Афганистана. Им сдали авиабазу Баграм и Кабул. Сформировано переходное правительство, которое вскоре передаст бразды правления руководителям талибов.

Талибан вернулся спустя 20 лет даже более триумфально, нежели в 1990-х. Они захватили всю страну с минимальными потерями, получив в свое распоряжение огромное количество военной техники, оружия, снаряжения и боеприпасов.

Ровно неделю афганская национальная армия сумела продержаться под натиском талибов, пока наконец админцентры провинций не начали падать один за другим, да так стремительно, что информационные агентства не успевали это отслеживать.

Вчера утром столица Афганистана – Кабул – была окружена со всех сторон и обесточена. Основные трассы перекрыты.

Но штурма города не было, центральные власти под нажимом американцев решили сдать столицу и мирно передать власть талибам. Ни о каком сражении с противником речь не идет, а местные жители, в общем-то, не сильно сопротивляются.

Президент Ашраф Гани, еще вчера заявлявший в своем обращении к нации об уверенности в победе над талибами, складывает полномочия.

Почти 200-тысячная афганская правительственная армия рассыпалась буквально за месяц. Кабул потерял семь армейских корпусов, большую часть – без боя. Солдаты просто сдались и разбежались, устав от войны, не видя смысла сопротивляться и надеясь на заблаговременно объявленную талибами "всеобщую амнистию" для них.

За одну лишь неделю Талибан овладел 30-ю из 34-х провинциальных центров, включая непокорные северные твердыни, которые в 1990-х оказали талибам сопротивление и положили конец их правлению в Афганистане в 2001 году. В этот раз никакого "Северного Альянса" не появилось, как и не было единого антиталибского фронта, о котором любили твердить со всех сторон представители кабульской администрации.

Вооруженные отряды талибов наловчились штурмовать города по ночам. В это время суток они в последние дни захватывали сразу по два-четыре города, с легкостью прорезая линию обороны противника, врываясь в тюрьмы, освобождая своих соратников и захватывая ключевые админучреждения — здание управления нацбезопасности, полицейский участок, дом губернатора. Недобитым военным позволяют бежать на территорию аэропорта — в крайне неудобном для обороны, видном месте, где их берут в осаду и в конце концов вынуждают сдаться.

То, что талибы первыми начали захватывать именно северные города и провинции, говорит о том, что за последние 20 лет их тактика изменилась, подходы к работе с местным населением улучшились, их переговорщики стали гибче, а коммуникация более открытой, тогда как центральные власти особенно себя не проявили, а в некоторых регионах их репутация ухудшилась, как и авторитет некоторых "старых львов" типа Абдель-Рашида Дустума или Атты Мухаммеда Нура, которые отчаянно сопротивляются, не имея за плечами былого влияния, славы и военной мощи.

Система, которую американцы принялись строить после 2001 года, прогнила настолько, что за это государство не хотят воевать и умирать, предпочитая пойти на договорняк с Талибаном.

Ключевая причина такого стремительного поражения афганских войск, прежде всего, в моральном духе. Вот в чем Талибан одержал убедительную победу над США и афганскими властями в Кабуле, так это в войне смыслов, культуры и идей. Они сумели выстроить свою пропаганду на идеях, которые оказались куда более понятными и привлекательными для афганцев, нежели коррумпированное слабое правительство, 20 лет рассказывающее о победах и пакистанских шпионах, но на деле мало что менявшее в жизни людей, особенно в провинции.

Этот момент хорошо описал американский аналитик и бывший военный Картер Малкасян в своей статье.

В этих реальных полевых условиях американцы со своими многочисленными программами финансирования проектов развития гражданского общества, защиты гендерного равенства, продвижения либерально-демократических ценностей оказались не просто не у дел, а вообще контрпродуктивными.

Попытка натянуть сову на маленький кусочек, оставшийся от разломанного глобуса, стала полнейшим фиаско, ибо талибы тем временем занимались реальной политикой: развивали низовые социальные связи, подбирали экзальтированные группы недовольных, строили сетку горизонтальных контактов на местном уровне, внедряли своих спящих агентов в города и поселки, вели переговоры со старейшинами и вождями племенных кланов.

Потому мы и видим, что талибам хватило устного обещания не преследовать чиновников "режима" и объявления амнистии афганским военным, как города начали сдавать целиком практически без боя.

Сейчас можно утверждать с уверенностью: все, что у США и их союзников получилось построить в Афганистане за последние 20 лет — это очень дорогой карточный домик огромных размеров. И как только они ушли, он сразу же обрушился. Ни заверения союзников, ни американское военное снаряжение, ни курс обучения иностранных инструкторов, ни дорогая американская техника, ни даже десятки миллиардов долларов налогоплательщиков на программы по внедрению культурных кодов и ценностей западной жизни в афганский быт не помогли.

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