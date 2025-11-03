Перемирие в торговой войне США против друзей и врагов – но без стратегического видения

НЬЮ-ЙОРК – Президент США Дональд Трамп провел большую часть последней недели октября в Азии. Ему удалось добиться прекращения огня на нескольких фронтах торговой войны, которую он в значительной степени сам и спровоцировал, введя тарифы как для друзей, так и для врагов. Однако ему не удалось создать прочные структуры в экономической сфере или положить конец растущим сомнениям относительно стратегической приверженности Соединенных Штатов к региону.

Безусловно, не обошлось и без ценных достижений. Встречи Трампа в Японии, которая является, пожалуй, важнейшим союзником США в силу своего экономического и военного веса и критической роли в балансировании более сильного и напористого Китая, прошли так же хорошо или даже лучше, чем кто-либо мог надеяться. Характерной чертой внешней политики администрации Трампа является жесткость в отношении друзей и союзников, но Трамп и первая в истории женщина-премьер-министр Японии Санаэ Такаичи начали работу с отличного старта.

