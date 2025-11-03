Перемир’я в торговій війні США проти друзів і ворогів – але без стратегічного бачення

НЬЮ-ЙОРК – Президент США Дональд Трамп провів більшу частину останнього тижня жовтня в Азії. Йому вдалося домогтися припинення вогню на кількох фронтах торговельної війни, яку він значною мірою сам і спровокував, запровадивши тарифи як для друзів, так і для ворогів. Однак йому не вдалося створити міцні структури в економічній сфері або покласти край дедалі більшим сумнівам щодо стратегічної прихильності Сполучених Штатів до регіону.

Безумовно, не обійшлося і без цінних досягнень. Зустрічі Трампа в Японії, яка є, мабуть, найважливішим союзником США в силу своєї економічної та військової ваги та критичної ролі в балансуванні сильнішого і напористішого Китаю, пройшли так само добре або навіть краще, ніж будь-хто міг сподіватися. Характерною рисою зовнішньої політики адміністрації Трампа є жорсткість щодо друзів і союзників, але Трамп і перша в історії жінка-прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі розпочали роботу з чудового старту.

