Хаос в Овальном кабинете и непредсказуемость Трампа стали главными угрозами для его партии

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции





Во внутренней политике Америки произошла пара совершенно неожиданных событий, которые словно в зеркале отражают хаотичную политику во внешней политике Дональда Трампа.

Первое связано с именем крайне правой конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Приведенная к присяге в Палате представителей Конгресса за несколько дней до 6 января 2021 года, когда толпа поклонников Трампа взяла штурмом Капитолий, она была на стороне бунтовщиков и утверждала, что выборы 2020 года были "украдены демократами". В Палате не было ни одного законодателя, который бы столь агрессивно защищал Трампа и жестко атаковал бы его политических противников.

Но пять лет спустя Трамп назвал ее "предательницей", и Грин объявила, что 5 января будущего года она складывает свой мандат конгрессвумен и покидает цитадель американской демократии.

