Хаос в Овальному кабінеті та непередбачуваність Трампа стали головними загрозами для його партії

Колонка написана для Haqqin.az, переклад із відома і дозволу редакції





У внутрішній політиці Америки сталася пара абсолютно несподіваних подій, які немов у дзеркалі відображають хаотичну політику в зовнішній політиці Дональда Трампа.

Перше пов'язане з ім'ям вкрай правої конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

Приведена до присяги в Палаті представників Конгресу за кілька днів до 6 січня 2021 року, коли натовп прихильників Трампа взяв штурмом Капітолій, вона була на боці бунтівників і стверджувала, що вибори 2020 року були "вкрадені демократами". У Палаті не було жодного законодавця, який би настільки агресивно захищав Трампа і жорстко атакував би його політичних супротивників.

Але п'ять років по тому Трамп назвав її "зрадницею", і Грін оголосила, що 5 січня наступного року вона складає свій мандат конгресвумен і залишає цитадель американської демократії.

