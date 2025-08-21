"Пропадает из-за льстецов". Союзники и противники осваивают искусство управления Трампом
События последних двух недель с участием президента Трампа, при всей эмоциональности их восприятия, являются лишь отражением его стратегии по расширению "коридора возможностей", в котором после избрания оказывается каждый американский лидер. Этот коридор олицетворяет систему властных институтов, законодательных актов и внешнеполитических реалий, которые ограничивают свободу принятия решений даже для такого влиятельного лица, как президент США.
Трамп считает, что он сильнее системы и способен ее изменить или действовать вне ее границ на острие полномочий и реальных инструментов влияния. При этом он не создает и не использует долгосрочных стратегий, действует эмоционально и импульсивно, руководствуясь в основном своими личными представлениями о добре и зле.
