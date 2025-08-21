"Государь должен... прямо идти к намеченной цели и твердо держаться принятого решения. Кто делает иначе, тот или пропадает из-за льстецов, или часто меняет мнение из-за переменчивости мыслей, а это приводит к тому, что его мало почитают". - Никколо Макиавелли





События последних двух недель с участием президента Трампа, при всей эмоциональности их восприятия, являются лишь отражением его стратегии по расширению "коридора возможностей", в котором после избрания оказывается каждый американский лидер. Этот коридор олицетворяет систему властных институтов, законодательных актов и внешнеполитических реалий, которые ограничивают свободу принятия решений даже для такого влиятельного лица, как президент США.

Трамп считает, что он сильнее системы и способен ее изменить или действовать вне ее границ на острие полномочий и реальных инструментов влияния. При этом он не создает и не использует долгосрочных стратегий, действует эмоционально и импульсивно, руководствуясь в основном своими личными представлениями о добре и зле.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net